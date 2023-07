10:50

En su impagable libro Enemigos de la promesa (1938), obra que ocupa un lugar de excepción en muchas bibliotecas, el crítico Cyril Connolly, uno de los talentos más brillantes de aquella espléndida generación británica de la época de entreguerras formada por nombres como W. H. Auden, Stephen Spender, Christopher Isherwood, Graham Greene, George Orwell, Harold Acton o Nancy Mitford, expresaba su deseo de escribir un libro que «al menos se mantuviera durante diez años». «¿Cuántos libros de hoy han durado tanto?», se preguntaba. «Los libros contemporáneos no se mantienen». Pero eso precisamente, mantenerse, se cumpliría, década tras década, tras su desaparición, con el genial escritor británico Evelyn Waugh (Londres, 1903 - Somerset, en el Suroeste de Inglaterra, 1966). Leerlo no tiene fecha de caducidad. Magnífico novelista, que sería recordado sobre todo por su célebre novela Retorno a Brideshead, así como prolífico articulista, viajero inquieto y crítico literario, su estela e influencia, a través de maestros de la sátira y del humor inteligente de nuestros días como William Boyd, Jonathan Coe o Julian Barnes, se muestra siempre tercamente perdurable. ¿Quién no ha oído expresiones como «escena digna de Evelyn Waugh» o «personajes que parecen sacados de una novela de Waugh» para calificar un zarpazo de ironía fulminante y arrasadora? La resonancia universal de su característica marca de estilo, en el campo de lo cómico, ha superado ya a su no menos célebre compatriota Wodehouse y prácticamente ha igualado a un clásico como Jonathan Swift.