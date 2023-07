09:15

Autor de una brillante y dilatada obra, comenzada en 1979 con Memoria de elefante, el escritor portugués António Lobo Antunes (Lisboa, 1942) encarna no solo una de las mejores obras de nuestros días, sino también una de las más personales e inimitables, de una feroz y atormentada melancolía e ira, comparable a la del francés Céline o a Thomas Bernhard. Antes de dedicarse por completo a la literatura, Lobo Antunes estudió medicina y se especializó en psiquiatría, ejerciendo durante años en el hospital Miguel Bombarda de Lisboa, labor que desempeñó hasta 1985. Esto, junto a su enrolamiento en la guerra de Angola durante veintisiete meses como médico militar, no tendría poco que ver en gran parte de sus temas y obsesiones novelescas: la muerte, la locura, el exterminio de almas y no sólo de oponentes, las implacables crueldades humanas, la dictadura, un Portugal ferozmente golpeado y desguazado y, en general, la bajada a los infiernos de la conciencia. Alejada por completo del realismo narrativo, con más de veinte novelas publicadas, entre ellas las magníficas En el culo del mundo, Conocimiento del infierno, Tratado de las pasiones del alma, Manual de Inquisidores o No entres tan deprisa en esa noche oscura, la esplendorosa escritura de Lobo Antunes no deja nunca de estar traumáticamente adherida a su propia realidad: la tortuosa, caótica y tantas veces lúgubre realidad de su tierra, contaminada y deformada hasta la pesadilla o hasta el más enloquecido espejismo.