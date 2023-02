49:07

En el centésimo trigésimo octavo nacimiento de Poesía Exterior en el que, según los planes de Dios, no estaba prevista mi vida, disfrutamos con la voz y la sapiencia de la cantante, productora de música y productora cinematográfica, presentadora de espectáculos, político, directora de musicales y otros espacios televisivos... Rosa León: única voz con la que, siendo yo pequeño, podía sustituir en un casete a la de mi propia madre, para que no llorase por las noches cuando me mandaban a la cama.

¡Feliz Júpiter!