En 1960, Tina Turner se ganó un puesto de honor en la banda de Ike al interpretar la voz solista en el single “A Fool In Love”, que llegó al Top 2 en las listas de R&B de Billboard. Las cosas cambiaron a toda velocidad: los Kings of Rhythm cambiaron su nombre por Ike and Tina Turner Revue, rebautizada Tina por su ya esposo Ike en recuerdo de una de sus heroínas televisivas favoritas, Sheena, la reina de la selva. Al frente de la banda, con las legendarias Ikettes en los coros, Ike & Tina se erigieron en leyendas del soul de los años sesenta y primeros setenta.