Eran tiempos de Chiribiribí pom, pom,pom, pom, mientras Eva María se ponía su bikini de rayas en cuanto salía Un rayo de sol, oh oh oh! Aquello se llamaba La Canción del Verano y es eso lo que vamos a recordar hoy y a disfrutar de sus alegrías contagiosas. Es el momento perfecto y son, las canciones del verano, grandes protagonistas de entre los habitantes del Parque Discográfico. Se merecen un pequeño y humilde homenaje de este discosaurio artesano de emociones.