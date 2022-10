09:26

El portavoz adjunto del grupo confederal sostiene que cada vez que proponen nombres para renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial "el Partido Popular se pone a vetarlos". Por tanto, Enrique Santiago, negociador con el Gobierno sobre este asunto, apuesta por la confidencialidad y por no poner nombres sobre la mesa como ha hecho Podemos con el de Victoria Rosell: "No es bueno hablar de nombres, llevamos un año y pico así, y el PP nos veta". "Las propuestas siempre son personas idóneas", dice, "los populares vetan porque creen que todavía viven en el bipartidismo". "La derecha es una auténtica desgracia para la democracia", sentencia y añade que espera que haya acuerdo en "los proximos días" aunque si no sale adelante es "porque el PP no quiere" y "se inventan cada vez nuevas excusas de mal pagador para no cumplir con la Constitución".

Santiago también avanza -en este programa de Parlamento de Radio 5- que la reforma de la ley mordaza tiene "muchos acuerdos cerrados y pocos pedientes" y espera "cerrar los trabajos lo más pronto posible e iniciar la ponencia en este periodo de sesiones". Anima a que sea "antes de fin de año", porque luego "se complica el calendario político del país". "Es un asunto nuclear de la coalición, no hay justificación para llevar dos años sin activar este trabajo", apunta.