La capital del estado de Utah nació en 1847 como hogar de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En las estribaciones occidentales de las Montañas Rocosas, Salt Lake City se reveló como una suerte de tierra prometida para los mormones. Un grupo de pioneros, seguidores del profeta fundador Joseph Smith, se estableció a orillas del Great Salt Lake tras un largo éxodo guiado por Brigham Young por el centro de Estados Unidos. Las primitivas cabañas, algunas conservadas en el parque conmemorativo This is the Place, fueron dando paso a un urbanismo articulado en torno al centro de poder de la iglesia mormona. Así el Templo de Salt Lake City o el descomunal Centro de Conferencias conforman, junto con otros edificios históricos y administrativos de la organización, lo que hoy se conoce como manzana del templo (Temple Square). En nuestro paseo sonoro intentamos comprender la influencia de este movimiento en una ciudad cuyos habitantes son miembros en más de un cincuenta por ciento. También analizamos el papel de la religión católica, minoritaria pero dotada de una hermosa catedral. Y, tras visitar el Capitolio estatal, salimos a disfrutar de los indómitos paisajes de Utah, que cuenta con cinco parques nacionales y excelentes pistas de esquí, muchas en torno a la pequeña localidad de Park City, sede del famoso Festival de Cine de Sundance. No faltan visitas al Gran Lago Salado ni a Antelope Island; tampoco al salar de Bonnevillle ni a los parques de Canyonland, Arches, Capitol Reef ,Bryce Canyon y Zion. Nos acompañan en la aventura nueve residentes en Salt Lake City: Carlos Kabadian, Emily Parra, Ralph Dellapiana, Fernando Rubio, Isabel Asensio, Emma Fernández, Cody Denton, Hugo Valle y Jared Orozco.