55:25

La rápida ocupación del poder por parte de los talibanes tras la retirada de Estados Unidos y el resto de fuerzas internacionales ha devuelto a Afganistán los fantasmas del pasado. El miedo a represalias de los fundamentalistas se extiende por ciudades y pueblos, sobre todo entre quienes trabajaban por la apertura al mundo, el conocimiento y el empoderamiento de las mujeres. Este recorrido evocado por un país actualmente imposible de visitar toma como símbolo y referencia a Fátima, su primera y única guía de turismo mujer. Desde la seguridad de Italia, a donde logró ser evacuada in extremis en uno de los últimos vuelos de agosto, esta excepcional joven comparte con nosotros los detalles de su angustiosa huida. Ella era objetivo talibán no solo por trabajar, estudiar y estar en permanente contacto con extranjeros; también por su compromiso con la formación de las niñas y el activismo a favor de las afganas. Dos españoles que contribuyeron al éxito de su salida, el viajero Carlos Ferrer y la responsable de comunicación de la empresa GuruWalk, Clara Estrems, nos explican la complejidad de esta peligrosa operación, que les mantuvo en vilo durante muchos días. La alegría por su éxito, sin embargo, queda amortiguada por la preocupante situación de los miles que no consiguieron plaza en aquellos aviones. Esa sensación la conocen bien afganos como el periodista Subot Kohi y su esposa Roya Subot, desde cuya casa en la localidad madrileña de Nuevo Baztán reflexionamos sobre el presente y futuro de esa nación con seis mil años de historia. Paseamos la imaginación por Kabul y sus mercados, el encanto rural de la provincia de Parwan y el precioso valle del Panjshir. En Mazar-e Sharif nos dejamos inundar por la serenidad azulada del santuario de Hazrat Ali en compañía de una antigua residente de esa ciudad norteña, Farina Abdulfatah. Con Mad Aidar conocemos la turística zona de Bamiyán, hogar de los tristemente desaparecidos budas gigantes, antes de adentrarnos en Herat, la ciudad donde vivía y trabajaba la guía Fátima. Cerramos este especial homenaje con el viajero y escritor Juan Pablo Villarino, que dedicó un mes a recorrer Afganistán a dedo para demostrar que en ese país –como en todos– hay más gente buena que mala.