No eran molinos. Clásicos de la literatura española

25:34

Vida terrenal, fama y vida eterna. Son tres caudales vivos en Coplas por la muerte de su padre que van a dar en la mar, que es el morir, aunque ninguno de las tres excluye a las demás. Jorge Manrique no sólo nos hace un gran elogio de la aceptación de la muerte, sino que celebra la vida abiertamente, dentro de su virtud. La muerte es no sólo un tema, sino un personaje más. Y el reconocimiento de la gloria humana es también un rasgo prerrenacentista, porque Jorge Manrique es un poeta entre dos tiempos: el último Medioevo y el Renacimiento. Su culturalismo grecolatino no busca la apariencia de erudición como un prestigio añadido, sino que surge de manera natural a partir de su decir sobrio, sin alardes, con lo que se incardina con la vida y nos acerca más el temblor de la vida ante la muerte, con su última verdad. Es el llanto de un hijo por su padre, y también un retrato de admiración y amor.