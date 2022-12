01:00:02

'SMITHEREENS' tiene más que un baladón... pero no mucho.

No cabe mucho más en el nuevo disco de Joji que la gran balada 'Glimpse of Us'. Más que nada porque el "álbum" no llega ni a la media hora. Además, un pasito más hacia el nuevo disco de Gorillaz que escucharemos en 2023.

Playlist:

Hyd - Fallen Angel

piri & tommy - say it

coco & clair clair - Love Me

dani - Códigos

Nosaj Thing - Condition (feat. Toro y Moi)

Joji - Die For You

Mount Kimbie - somehow she's still here (feat. James Blake)

KUČKA - Not There

Fred again.. - Bleu (better with time)

Okay Kaya - In Regards to Your Tweet (feat. Adam Green)

Aldous Harding - Fever

Frankie Cosmos - Aftershook

shego - LUCKY

Gorillaz - Baby Queen

Phoenix - After Midnight

Mitski - Love Me More

Let's Eat Grandma - Hall of Mirrors