Músicas con alma

59:52

“El amor de una madre es como la paz. No necesita ser adquirido, no necesita ser merecido”, Erich Fromm.

PERGOLESI: Stabat Mater, núm. 1 dúo ‘Stabat mater dolorosa’ (4.29). J. Lezhneva (sop.), P. Jaroussky (contraten.), I Barocchisti. Dir.: D. Fasolis. VIVALDI: Sonata para cuerda y continuo en Mi Bemol Mayor, RV. 130 (4.49). Il Giardino Armónico. Dir.: G. Antonini. SANCES: Stabat mater: pianto della Madonna (11). R. Andueza (sop.), J. Fdez. Baena (tiorba). ROSSINI / RIEM, J. (arr.): Stabat mater, núm. 2 aria ‘Cuius animan’ (6.12). R. Gromes (vc.), Orq. Sinf, de la Radio del Oeste de Alemania-Colonia (WDR). Dir.: E. Delamboye. TAVENER: Himnos para la madre de Dios, núm. 1 A Hymn to the Mother of God ‘In you, a woman full of grace’ (3.32). Gabrieli Consort. Dir.: P. MacCreesh. MAGIN: Stabat mater (11.43). Kremerata Báltica. JENKINS: Stabat mater (selec.). K. Jenkins (p.).