59:38

Mente y corazón. “La mente crea un abismo que sólo el corazón puede cruzar”, Stephen Levine. NUCCI: Il David trionfante. Aria de David ‘Un giusto furore che m’arde del core’ (5.53). J. J. Orlinski (contraten.), Il Pomo d’Oro. Dir.: F. Corti. HAYDN: Nocturno en Do Mayor, HOB. II. 32 (8). Mozzafiato, L’Archibudelli. DURÓN: Corazón, no suspiréis (5.53). R. Andueza (sop.), M. Vilas (arpa). BACH: Cantata BWV 147, núm. 10 ‘Jesus bleibet meine freude’ (4.03). R. Blechacz (p.). SAINT-SAENS: Samson et Dalila, Op. 47. Acto II, aria de Dalila ‘Mon coeur s’ouvre a ta voix’ (5.51). C. Thomas (vc.), Orq. Nacional de Lille. Dir.: A. Bloch. BARRIOS ‘MANGORÉ’: Junto a tu corazón (4). A. Goni (guit.). EVANS: Idyll (7.14). I. Goodman (p.), Orq. Sinf. de Melbourne. Dir.: P- Thomas.