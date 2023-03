59:13

“La energía es la mente de la esencia de la vida”, Aristóteles.

ANÓNIMO: This merry pleasant spring (2.18). E. Warnier (sop.), Musical Humors. Dir.: J. Leonard. ARRIGONI: Sonata para mandolina y continuo (9.23). Conjunto Arte Mandoline. BACH, C. P. E.: Der Fruhling, WQ 237 H 723 (9). R. Charlesworth (ten.), Café Zimmermann. BRIDGE: Short pieces, núm. 2, ‘Spring song’ (2.16). S. Kanneh-Mason (vc.), Cuarteto Heath. AUSTIN: Spring (14.16). Orq. Nacional de la BBC de Gales. Dir.: R. Gamba. READE: Suite from ‘The victorian kitchen garden’ (7.20). S. Lee (cl.), K. Gislinge (p.).