59:58

“El sueño es la única medicina efectiva”, Sófocles. RUIMONTE: Quiero dormir y no puedo (5.44). La Grande Chapelle. Dir.: A. Recasens. PAINE: Dream weaving (4). G. Herbig (guit.). NIELSEN: Saga-Sueño, Op. 39 (9). Orq. Sinf. de la Radio Danesa. Dir.: H. Blomstedt. MARTÍ I CRISTIÁ: Somni d’un poeta (4.13). D. Blanch (p.). MERULA: Canzonetta spirituale sopra alla nanna ‘Hor ch’e tempo di dormire’ (8.23). R. Andueza (sop.), J. Fernández Baena (tiorba). CLARKE: Morpheus (6.45). D. Avril Piston (vla.), S: Harpa (p.). ESENVALDS: Only in sleep (5.21). Coro de Jóvenes de Madrid. R. del Pino (sop.). Dir.: J. P. de Juan. MONTSALVATGE: Canciones negras, núm. 4 ‘Canción de cuna para dormir a un negrito’ (2.30). K. Macuta (v.), D. Blanch (p.).