59:09

El cuadro “Concierto de mujeres” de Tintoretto pudo ser datado gracias a las partituras que en él se ven. En este programa tiraremos del hilo para entender la relación del pintor veneciano con esas partituras.

WILLAERT: Affliti spirti miei & Ben che’l misero cor (4.10) S. Piccollo (so), Il desiderio Ensemble. G. GABRIELLI: Sonata XXI “con tre violin” (4.22) Concerto Palatino.

WILLAERT: Vecchie letrose (1.31) Amarcord. V. GALILEI: Romanesca Sesta (5.35) Andrea Damiani (laúd). RORE: Convien che ovunque sua sempre cortese (4.41) Graindelavoix. Dir: B. Schmelzer. ZARLINO: Canticum Canticorum “Ego rosa Saron” (6.56) Ensemble Plus Ultra. Dir: M. Noone. WILLAERT: Pavana “Le Forze D’Ercole” (2.07) London Pro Musica. Dir: B. Thomas.

FERRETTI: Dolc’amorose e leggiadre (1.57) The English cornett & Sackbut Ensemble. RORE: Anchor che col partire (2.24) Amarcord. A. GABRIELLI: Occhi sereni, angeliche parole (2.48) Speculum Emsemble. ZARLINO: Modulationes a seis voces per Philippum lusbertum: In Principio Deus (4.12) Singer Pur. WILLAERT: Madonna il tuo bel viso (2.33) Il Desiderio. MERULO: Toccate d’intavolatura d’organo, libro 2: Toccata prima (4.58) Andrea Buccarel