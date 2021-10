59:14

Eugène Delacroix, melómano y violinista amateur, compartió muchas conversaciones sobre música y arte con su amigo Frédéric Chopin, a quien retrató en 1838.

Programación:

CHOPIN: Sonata para piano n°2 en si bemol mayor Op.35 I. Grave (8.25) J. Perianes (pi). CHOPIN: Impromptu N°1 en la b mayor Op.29 Allegro assai quasi presto (4.44) S. Bunin (pi). CHOPIN: 24 Préludes Op. 28 N°15 en re b mayor “Gotas de lluvia” (4.59) M. Pollini (pi) CLÉRAMBAULT: Motete “O piissima, o sacntissima mater” (4.15) Ens. Sébastien de Brossard. Dir: F. Armengaud MOZART: Concierto para violín en sol mayor K.216: III Rondo-Allegro (6.20) A. Mutter (vl), London Phil. Orch. Dir: S. Franko. D. CIMAROSA: Il matrimonio segreto: “Pria che spunti in ciel l’aurora” (6.42) J. D. Flórez (te), Orq. Sinf. de Milán Guiseppe Verdi. Dir: C. Rizzi. BERLIOZ: Cantate Sardanapale, H.50 (5.51) Orch. Nat. de Lille. Dir: J.-C. Casadesus. CHOPIN: 24 Préludes Op. 28 N°7 en la mayor (0.41) M. Pollini (pi). CHOPIN: Fantasia Impromptu en do# menor Op. 66 (5.35) D. Trifonov.