58:55

Este programa se lo dedicamos al retrato que la pintora veneciana Rosalba Carriera realizó en 1724 de la superestrella de la ópera Faustina Bordoni.

MARCELLO: Concierto para violín y violonchelo en mi menor Op.1 N°2, I. Adagio e staccato & II. Vivace (3.45) L, Aretini, Kauno Kamerinis Orkestras. Dir: S. Frontalini. POLLAROLO: Lucio Papirio dittatore “Padre amoroso” (6.07) V. Genaux (so) Cappella Gabetta. Dir: A. Gabetta. PORPORA: De profundis: “De profundis. Vivace” & “Sicut erat in principio” (3.44) Choeur Éclats, Ens. Les Passions. Dir: J-M. Andrieu. VERACINI: Fuga, o capriccio con quattro soggetti en re menor para cuerdas y continuo (3.06) La Serenissima. Dir A. Chandler. HASSE: Ezio “Vi fida lo sposo” (arr. para laúd) (4.47) Axel Wolf (laúd). ORLANDINI: Adelaide “Non sempre invendicata” (5.37) Ann Hallenberg (so), Il Pomo D’Oro. Dir: S. Montanari. HASSE: Cleofide “Son qual misera colomba” (5.10) E. Kirkby (so), Cappella Coloniensis. Dir: W. Christie. HASSE: Sanctus Petrus et Sancta Maria Magdalena: “Mea tormenta, properate! (6.48) J.J. Orli¿ski (contrat), Il Pomo D’Oro. Dir: M. Emelyanychev. ANONIMO: Cara Nina el bon to sesto (2.01) M. Lawson (so), La Serenissima. Dir: A. Chandler. HASSE: Obertura de “Zenobia” (2.19) Capella Gabetta. Dr. A. Gabetta.