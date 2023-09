Món possible

34:10

La pandèmia de la Covid ha fet aflorar un greu problema de salut mental en adults i menors. Una seqüel.la que encara continua. La part positiva és que n'hem començat a parlar, perquè fins ara aquestes qüestions s'havien considerat un tema tabú.

Hi reflexionem a Món Possible amb la nostra especialista en Educació, Sílvia Penón, la psicòloga Teresa Ribalta, directora de la Fundació Orienta, i amb la infermera Marta Montero, d'Atenció Primària a l'Anoia, on han posat en marxa un programa d'atenció a la salut mental dels adolescents.