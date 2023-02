Món possible

Els conflictes socio-ambientals, provocats per multinacionals estrangeres, són un malson que es repeteix. Aquesta setmana, en coneixem dos exemples a "Món Possible": l'agressió que pateix el poble indígena awà, a Colòmbia, i les conseqüències d'un vessament de petroli d'una empresa subsidiària de Repsol al Perú, que ha deixat els pescadors sense mitjà de vida. El Parlament de Catalunya mira de tirar endavant una llei per crear el Centre d'Empresa i Drets Humans, que controli l'acció de les corporacions. Parlem amb Rider Pay, Alex Guanga i Aura López, d'UNIPA, la Unidad Indígena del Pueblo Awá, amb els pescadors Zenón Gallegos i Luis Antonio Díaz i amb Alejandro Chirinos, director de CooperAcción, associació peruana dedicada a la proteccio dels drets humans i ambientals.