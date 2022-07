58:59

L'eurodiputada Diana Riba i l'ex-conseller Raül Romeva, a més de ser parella i pares de dos fills, comparteixen també l'activitat política. Ella hi va arribar per obligació, quan el seu marit va ser encausat i empresonat pel Procés, i ara han intercanviat els papers: ella es passa la setmana a Brusel.les i ell s'encarrega de la família.

La Diana és una de les persones espiades per Pegasus i lidera la comissió del Parlament europeu que investiga el cas. A la primera entrevista en què coincideixen tots dos, parlem d'aquest episodi que posa en entredit la qualitat democràtica del país, així com de les relacions actuals Catalunya-Espanya, la Taula de Diàleg, la vida a la presó i la seva experiència personal.