Món possible

01:03:52

Aquesta setmana, mirem cap a Ucraïna, amb el nostre company Fran Sevilla, que ha estat dos mesos i mig d'enviat especial, informant cada dia sobre el conflicte a RTVE.

La guerra no afecta només les parts en conflicte i la població civil ucraïnesa, sinó que té altres conseqüències que es pateixen a tot arreu, com ara l'augment de preus i la falta de productes bàsics. Una situació que genera fam a altres països, perquè Ucraïna és el proveïdor principal de cereals. Per això mirem cap al Iemen, país que pateix directament aquesta falta de gra, i també de gas rús, amb Eva Erill, presidenta de l'ong catalana Solidarios sin Fronteras. I amb Jaume Sanllorente, director fundador de l'ong Sonrisas de Bombay, mirem cap a la Índia i també cap al Sàhara Occidental i el programa "Vacances en pau", que es reprèn després de la pandèmia.