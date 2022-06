58:06

Estamos ya en la última o penúltima entrega de nuestra particular historia musical de la filosofía, ya sabéis, esa asignatura que nos trae nuestro filósofo de cabecera, Antonio Fornés, desde hace dos curos. Y, claro, la apoteosis final no podía fallar. Esta noche nos adentramos en el pensamiento de Alexandre Kojève, el filósofo que comenzó a darse cuenta de que la filosofía se había acabado, que ya no había más ideas potentes que apoyar, que lo único que nos queda es "gestionar, administrar" y nada más. Es el final de una era, que solo podíamos ambientar con una selección de El Ocaso de los dioses de Wagner.