Mil millones de naufragios

Hergé siempre había soñado con enviar a Tintín a América. Desde sus años de boy-scout sentía fascinación por los Pieles Rojas y aprovecha este álbum para destacar la dignidad de los pueblos nativos. Ambientada en Chicago, la aventura airea la corrupción política y policial. Lejos del asfalto, la situación no es mejor, pues los nativos sufren toda clase de atropellos. Tintín no es un europeo que se atribuye una ficticia superioridad frente a otras culturas, sino un joven de espíritu abierto y solidario. Se percibe un notable avance en calidad narrativa y estética, aunque el argumento no está tan bien hilado como en las grandes obras maestras de la serie.