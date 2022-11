01:01:42

Repasamos algunos de los éxitos de la carrera de Jeff Lynne, de Electric Light Orchestra

Este programa está dedicado a la carrera artística del gran Jeff Lynne (The Idle Race, The Move, ELO, Traveling Wilburys) y el siguiente dará buena cuenta de su también espectacular trayectoria como compositor, arreglista y productor para otros artistas de primerísimo nivel. Este artista inglés atesora sensibilidad pop, raíz de rock and roll y sofisticación de conservatorio, favoreciendo las grandes orquestaciones para alcanzar momentos musicales épicos. Por supuesto, se recomiendan zapatos de bailar para escuchar este programa. ¡Sube el volumen, disfruta y comparte!