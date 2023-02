55:00

El magazine @metropoliradio4 entrevista Pablo Carbonell (@pablocarbonelloficial) i Pepe Begines (@pepebegines_oficial) del grup 'Toreros con Chanclas' (@torerosconchanclas), nova formació composta per la històrica banda 'Toreros Muertos' (@los.torerosmuertos) i 'No me pises que llevo Chanclas' (@chanclasoficial) dos de les bandes més disbauxades del pop-rock dels vuitanta i noranta que es van unir per fer una gira conjunta. Ens presenten el single 'Yo no me llamo Manuel Sánchez'.

Rep la visita de Roger Pera (@rogerpera) actor que protagonitza amb Carla Lladó (@carlalladooficial) 'Coitus, la comèdia', una divertida obra teatral que tracta sobre les relacions de parelles i les seves situacions quotidianes al Teatre del Raval (@teatreraval).

Rep la visita també de l'artista multidisciplinària Ada Vilaró (@adavilaro) que torna a Barcelona el proper 6 de febrer per fer una única funció al Teatre Romea (@teatreromea) del seu espectacle més aplaudit '360 grams' en benefici de la Fundació Oncolliga (@oncolliga) i que comptarà amb la col·laboració especial de Clara Peya (@clarapeya).