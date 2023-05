55:00

El magazine @metropoliradio4 rep la visita de la cantant Clara Sánchez, més coneguda artísticament com a Scorpio (@scorpio.cl) per presentar "Antares" (@delirics), el seu disc debut on l'artista del Poblenou fa que aquest treball sigui molt especial. Un àlbum que es basa en tres columnes fonamentals: la fama, l'amor i el "jo" anterior.

Entrevista l'escriptor Màrius Serra (@mariusserraroig) que publica la novel·la 'La dona més pintada' (@grup62_) on s'endinsa i indaga en la vida i en l'art del pintor Palau Ferrè que cremava els seus quadres als anys setanta del segle XX. Un cas amb un ampli ressò mediàtic de l'època.