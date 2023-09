55:00

Entrevista a Óscar Rosende i ens visiten les actrius i la directora de 'La Tardor no arriba mai', una obra inspirada en "Els Justos", d'Albert Camus.

El magazine @metropoliradio4 entrevista Óscar Rosende (@oscar.rosende), conegut com "el Knopfler gallec", que amb la seva banda 'Great Straits' (@greatstraitsoficial) arriba el dissabte 30 de setembre a la Sala Razzmatazz (@razzmatazzclubs) Barcelona per presentar el seu xou 'The Great Songs of Dire Straits'.

Rep la visita de Cira Martínez (@cirera13), Bruna Jansà (@brunajansa) i Lali Álvarez (@lalialvarezatwork), actrius i directora de 'La Tardor no arriba mai', una obra inspirada lliurement en "Els Justos", d'Albert Camús interpretada per La Bona Companyia (@la_bonacompanyia) que es pot veure actualment al Teatre Raval (@teatreraval) de Barcelona fins al 8 d'octubre.