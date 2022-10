29:25

Abraham Guerrero Tenorio desarrolla en este poemario publicado por Ediciones RIALP el concepto que el sociólogo Johan Galtung llamó «violencia invisible». «Toda la violencia» (Premio Adonáis 2020) trata de violencias no físicas que este poeta gaditano ha encuadrado en cinco grandes bloques: la familia, el amor, la muerte, la escritura y el capitalismo. Hoy conoceremos sus poemas, estilo y querencias literarias de su puño y voz.

Selección musical:

Sufre como yo - Albert Pla - Supone Fonollosa

Yo le sufro - Deriva - Harresilanda

A violent yet flammable world - Au Revoir Simone - The bird of music