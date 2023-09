01:01:39

Carlos Salem es un crooner de la poesía y lo demuestra en su nuevo poemario «Una cicatriz con cremallera»

Además de escritor, Carlos Salem es un crooner de la poesía y lo demuestra en esta presentación de su nuevo poemario «Una cicatriz con cremallera» publicado por la editorial Averso. En sus páginas, el odio se ve superado por la conciencia de la propia identidad y la elección indubitada por la vida.

Al margen de las músicas con las que ambientamos los textos, suenan estas canciones:

La cicatriz - Susana Cáncer - El baile de los días

Learnin' the Blues - Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella and Louis Again

Hay Vida - ZPU - Espejo

Cicatrices en el cielo - Corcobado - Canciones Insolubles (1989-2006)

