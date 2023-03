32:49

Els participants a la cursa, distribuïts per equips, van recollint els residus que troben al seu pas mentre corren per donar visibilitat a aquesta problemàtica.

Parlem d'esport i ecologisme a través de la Cursa Ultra Clean Marathon que el passat dissabte, 18 de març, va celebrar la seva cinquena edició amb un recorregut circular a la comarca d'Osona amb sortida i arribada a Vic i dues distàncies, de 60 i 36 km. La cursa té la particularitat que els participants, distribuïts per equips, van recollint mentre corren els residus que troben al seu pas per tal de donar visibilitat a aquesta problemàtica i convidar a la gent a un canvi de mentalitat. L'edició d'enguany de la cursa que combina esport i consciència ambiental va aconseguir que 25 equips participants recollissin més de 600 kg de residus diversos. La cursa és també solidària i cada equip recapta diners per a una de les entitats ambientals que treballen a Catalunya per la conservació de la natura. La xifra global obtinguda dissabte va ser de 12 mil 650 euros, que s'invertiran en els projectes que defensen les 18 entitats escollides.