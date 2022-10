31:36

Conversem amb en Toni Guerrero, esportista de Pals que acaba de realitzar un repte solidari en Bicicleta de Muntanya, la Volta a Espanya en BTT. Ho ha fet per recaptar fons per la Fundació Oncolliga Girona, una entitat sense ànim de lucre que treballa per la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies a la demarcació de Girona. Guerrero va recórrer 3800 km en bicicleta de muntanya repartits en 38 etapes per unir els extrems de la península: el Cap de Creus, Finisterre i el Cabo de Gata. El català va sortir del Cap de Creus el 20 d'agost i va arribar a la meta final el 27 de setembre a Llagostera, on resideix actualment, després de recaptar més de 6000 euros.