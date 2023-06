Més que esport

30:00

Ens acompanya l'ex President de la secció de bàsquet del Barça i vicepresident de l'entitat, entre 1986 i 2003, Salvador Alemany. Empresari de professió i actual President de Saba Aparcaments i de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Alemany és una persona polifacètica que mai no ha tingut prou amb una sola ocupació i que sempre ha volgut compaginar la feina professional amb una gran activitat social i imnstitucional. Així s'explica la seva activitat no retribuida que ha exercit en llocs com la presidència de Creu Roja o del Cercle d'Economia o el patronat de la Fundació de l'Institut Guttmann i de la fundació La Caixa, entre moltes altres.

Amb ell, que supera ampliament l'edat de jubilació pero contiua incansable i plenament actiu, parlem de les seves diferents tasques, dels seus records de l'època de directiu al Barça i de la vida en general. Una conversa de sofà amb un home amb la convicció de Schopenhauer que la sort no depen de les cartes que ens toquen sino de cóm juguem la partida...