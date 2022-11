Ramon Alfonseda, ex jugador del Barça

30:00

Ens visita l'ex jugador del Barça que va jugar al primer equip blaugrana als anys 70, Ramon Alfonseda.

Als seus 73 anys i després de gaiberè 20 de President de l'Agrupació Barça Jugadors, Alfonseda deixa el càrrec, tot i que continuarà lligat a l'Associació de veterans.

Durant els seus 20 anys al capdavant de l'Associació, Alfonseda i el seu equip han professionalitzat l'entitat, li han donat als jugadors i ex jugadors el protagonisme, han introduit també a les jugadores dels equips femenins, començant per les pioneres i s'han centrat en el màxim objectiu de l'Agrupació: ajudar els i les jugadores després de la seva retirada amb formació i assesorament per una nova vida personal i laboral.

La vinculació amb una donació econòmica dels jugadors dels pimers equips de futbol i la tasca social i solidària de l'Associació han estat també signes d'identitat en aquests 20 anys de presidència de Ramon Alfonseda.