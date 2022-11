29:58

En el nostre habitual recorregut dels divendres per la geografia catalana a través de l'esport, avui ens aturem a la localitat barcelonina de Sentmenat, al Vallès Occidental. Es tracta d'un municipi amb un passat eminentment agrícola que és palès en la gran quantitat de cases i construccions d'aquests tipus que es poden trobar en el seu teme.

La població te també alguns edificis històrics com el Castellet de Guanta o l'ermita de Sant Miquel o de can Fruitós i alguns elements modernistes com el Cementiri Nou. El seu principal patrimoni és el natural, amb un 80 per cent de zona verda i dues parts molt diferenciades: la muntanya, amb boscos de pins i alzines, i el pla amb camps de conreu.

I és en aquest escenari on el proper 4 de Desembre tindrà lloc la 36ª edició de la tradicional Cursa de muntanya "Pujada i Baixada a Guanta" que actualment organitza el Club Atlètic La Sansi.