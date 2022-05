30:00

En el nostre habitual recorregut dels divendres per la geografia catalana a través de l'esport, avui ens aturem a La ciutat tarragonina de Reus, punt de partida i arribada de la Marxa cicloturística Mussara Reus que tindrà lloc diumenge, 29 de maig. La marxa, que comptarà amb 2300 participants, consta de tres recorreguts de muntanya de 188, 135 i 95 km respectivament i no és competitiva. Els i les ciclistes s'endinsaran en els paisatges únics del Baix Camp i la comarca del Priorat, passant també pel parc natural de la serra de Montsant. La prova més llarga té fins a set ports de muntanya, entre ells el mític Alt de la Mussara per on passen tots els recorreguts, i passa per una vintena de pobles, tant de costa com d'interior, de la província de Tarragona.