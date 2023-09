30:00

La secretària general de l'Esport i l'Activitat Física fa balanç dels seus dos anys de mandat, amb un objectiu destacat com és la consolidació de l'esport femení.

El Més que Esport rep avui la visita de la màxima autoritat esportiva de Catalunya, la secretària general de l'Esport i l'Activitat Física, Anna Caula. Amb ella conversem dels seus dos anys de mandat, amb un objectiu destacat com és la consolidació de l'esport femení i també el de la proximitat amb tots els estaments de l'esport. Però també ens acostem a la persona que hi ha darrere de la dirigent esportiva, una persona vinculada des de sempre a l'esport, especialment al bàsquet, i que ha passat per tots els esglaons, des d'un casal esportiu passant per l'entrenament de bàsquet al màxim nivell i els càrrecs polítics i esportius.

Anna Caula, exentrenadora de l'UNI Girona, va ser Diputada al Parlament de Catalunya i vicepresidenta de la Mesa del Parlament, càrrec que ostentava quan el 8 de juny de 2021 va substituir Gerard Figueres al capdavant de la Secretaria General de l'Esport. Ella és la segona dona que ocupa el càrrec a la història després d'Anna Pruna.