30:00

La temporada 2008-09 va arribar a la banqueta del Lleida i es va consolidar com a entrenador durant catorze anys en els quals va guanyar tres competicions continentals, una Copa CERS i dues Europe Cup.

Conversem amb l'exjugador internacional d'hoquei patins i entrenador Albert Folguera que acaba de retirar-se de les banquetes després de vint-i-tres anys com a tècnic, els darrers 14 al Lleida Llista Blava.

L'Albert, germà de l'exporter també d'hoquei patins Carles Folguera, va jugar a l'Igualada, on va arribar a ser-ne capità, durant 13 temporades i va guanyar 6 Copes d'Europa, 5 Ok Lligues i dues Copes del Rei, entre altres títols, amb l'equip igualadí. Es va retirar de les pistes el 1999, amb trenta-tres anys, però no es va desvincular de l'Igualada on va ser entrenador sis temporades més, les cinc darreres al primer equip.

La temporada 2008-09 va arribar a la banqueta del Lleida i es va consolidar com a entrenador durant catorze anys en els quals va guanyar tres competicions continentals, una Copa CERS i dues Europe Cup.

L'Albert sempre ha compaginat la seva tasca d'entrenador a l'elit amb la seva feina com a professor d'Educació Física i tutor en un col·legi d'Igualada i ara, a cinquanta-set anys, ha decidit retirar-se de les banquetes per tenir més temps per ell i la seva família.