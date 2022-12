01:49:31

Escuchamos su 'playlist' acompañados de Paco Reyero, autor del libro 'Nunca volveré a ese maldito país', sobre las visitas de Sinatra a España

“Let it snow”, “White Christmas”, “Have yourself a Merry Little Christmas”, “Jingle Bells”, “Silent night, holy night”… ¿Qué os ha parecido nuestra playlist navideña? Recuperando a una voz inigualable, la de Frank Sinatra, hemos querido enviaros nuestra particular felicitación a través de las ondas, para desearos las mejores fiestas posibles. Pionero de los villancicos modernos, el artista norteamericano habría cumplido 107 años el pasado 12 de diciembre, pero un infarto se lo llevó por delante en 1998, a los 82. En ese tiempo visitó España en diferentes ocasiones, como recuerda el escritor y periodista Paco Reyero, autor de Nunca volveré a ese maldito país (Editorial Fundación José Manuel Lara, 2015). Mara Peterssen recorre el año 1915, en el que nació nuestro protagonista y en el que se estrenó “El amor brujo” de Manuel de Falla. Continuando la estela musical, Patricia Costa sube al escenario a otra gran compositora y cantante: Edith Piaf (París, 1915-Plascassier, 1963); y Marta Belenguer a su coetánea Ingrid Bergman (Estocolmo, 1915, Londres, 1982), recordada especialmente por su papel en Casablanca. Lo que no sabemos es si alguna de ellas se atrevió con el Autoped, el primer patinete con motor de la historia, que se empezó a fabricar en 1915, como explica David Zurdo en su Historia Mínima. También nos quedamos con las ganas de saber si alguna se atrevió con el ukelele, el instrumento que hoy pone sobre la mesa JPelirrojo, popularizado en aquella época.

