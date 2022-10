01:47:37

Su hijo Juan Bardem y el historiador Eladio Romero nos acompañan en este homenaje

En un año en el que se cumple el centenario de su nacimiento, y el vigésimo aniversario de su adiós, Memoria de delfín tira una vez más de archivo sonoro para recordar, no sólo la obra de uno de nuestros cineastas más premiados, Juan Antonio Bardem, si no también, sus otras facetas en la vida, como la de padre. Nos acompaña uno de sus hijos, Juan Bardem; y el historiador Eladio Romero, autor de Juan Antonio Bardem 1922-2002, un comunista en el cine español. En 2002 despedíamos a nuestro protagonista, pero también a otras grandes figuras como Camilo José Cela, como recuerda Mara Peterssen. El golfista Tiger Woods es nuestro personaje de la semana, en un año en el que siguió cosechando éxitos. A su verdadera historia nos aproxima Lucía Sancho. Más triunfos, el de Jennifer Connelly en los Oscar de aquel 2002. Marta Belenguer repasa su filmografía. Al lado siniestro de la vida nos conduce David Zurdo hasta llegar a Nagoro, un remoto pueblo japonés en el que Ayano Tsukimi sustituye por muñecos a todos los difuntos o emigrados. Menos surrealista parece JPelirrojo, dispuesto a ilustrarnos sobre un hombre que le inspiró enormemente, El príncipe de Bel Air, Will Smith, y su álbum de 2002 Born to reign.

memoriadedelfin@rtve.es