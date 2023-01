01:47:13

Cristina Sevilla y Helen de Quiroga forman actualmente este dúo formado en 1977

“Yes Sir, I can boogie”, no sólo ha sobrevivido al paso del tiempo, si no que ha sido capaz de conquistar a diferentes generaciones. El éxito del dúo español Baccara, formado por Mayte Mateos y María Mendiola, vio la luz el 17 de septiembre de 1977, alcanzó el número uno en Reino Unido, y batió todo tipo de récords. Pero esta es sólo una pequeña parte de la historia de Baccara, protagonista esta semana en Memoria de delfín. Cristina Sevilla, que acompañó a Mendiola en su última etapa, y Helen de Quiroga, cantante que ha trabajado al lado de artistas como Alejandro Sanz, crearon el dúo actual en enero de 2022, y su primer single llegó en septiembre, "Don´t let this feeling go away". Con Mara Peterssen repasamos otros acontecimientos relevantes de 1977, como la primera marcha de las Madres de la Plaza de Mayo. Volviendo al plano cultural, Lucía Sancho nos muestra la cara más desconocida de Sylvester Stallone: la pintura. El actor estuvo nominado a los Oscar por uno de los papeles de su vida, "Rocky Balboa”. Rocky ganó la estatuilla a Mejor Película en aquella edición, y el Mejor Guión fue para Network, un mundo implacable, de Sidney Lumet, en la que se detiene Marta Belenguer. Un poco más tétrico llega David Zurdo con sus Historias Mínimas, centradas en formas alternativas de enterramiento. Con la música de Mike Shinoda seleccionada por JPelirrojo finaliza este nuevo programa.

