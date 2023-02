01:47:51

Aprendemos a utilizarlas con Montaña Vázquez, escritora y 'matchmaker'; y María Pasión, 'dating coach' de Meetic

Aunque el amor es el más universal de los sentimientos, si algo ha cambiado a lo largo del tiempo es la forma de encontrarlo, desde el primer servicio informatizado creado en 1965, hasta las innumerables aplicaciones de citas disponibles hoy en día, más de 8.000 en todo el mundo. De ellas y de otros asuntos relacionados hablamos en nuestro último Memoria de delfín, con Montaña Vázquez, escritora, periodista, y matchmaker; y con María Pasión, dating coach de Meetic. A unir a más de una pareja ha contribuido la banda sonora de The Beatles, que en aquel 1965 recibían la Orden del Imperio Británico, como recuerda Mara Peterssen en su repaso al año. A las salas de cine nos lleva Lucía Sancho para recordar a la actriz Julie Andrews, Oscar por Mary Poppins en dicho año. Más que de amor, de sexo, nos habla Marta Belenguer a través de otra estrella, Sarah Jessica Parker, nacida en 1965, el alma de la serie Sex and the City. Una producción que transcurre en la ciudad de Nueva York, que en aquellos meses se quedó completamente a oscuras, como gran parte de EE.UU., durante el conocido como Gran Apagón, la nueva entrega de David Zurdo y sus Historias Mínimas. Por aquel entonces, nuestro último protagonista, Dr. Dre, era sólo una joven promesa que nos acerca JPelirrojo, porque con sólo 23 años fundó el grupo NWA.

