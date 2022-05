59:13

La banda Àniam que ahora ha añadido el concepto mediterráneo a su nombre, presentan su nuevo trabajo sonoro The Garden of Senses en el programa. Albert Galvany y Joan Miró explican cómo componen los temas y en qué se basa su Alianza de Nuevas y Arraigadas Músicas. En La Ola Irene Desumbila nos acerca la evolución del grupo turco Baba Zula que bien podría dialogar con nuestros invitados al programa. Escuchamos la música de: Amina Annabi-Made in Shaman; mediterrÀNIAM- Mediterrániam2-Nectar-The Garden of Senses-Dancing to the flute; Mouss et Hakim-Maison Blanche; Baba Zula- Asiklarin Sozu Kalir-Sahin Iksiri-Ozgur Ruh; Djmawi Africa-Hamama.