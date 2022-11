58:54

Se celebra cada 28 de noviembre con la intención de marcar en el mapa ese lugar del planeta en el que conviven 500 millones de personas, con diversidad de lenguas y culturas. El director del IEMED Senen Florensa nos cuenta todo lo que se mueve a nivel político para intentar encontrar el equilibrio que ayude a la continuidad de la vida, cosa que no es nada fácil. En su espacio de La OLa Irene Desumbila desgrana la creación de Jowan Safadi y su provocadora intención cultural y sonora. Escuchamos la música de: Sophia Charaï- Mertaha; Orchestra Arab de Barcelona- Fill Meu; Acid Arab+ Cheb Halim- Halim Guelil; Avalanche Kaito-Toulele; Orchestra Khamandjati-In the Name of Women; Luis Giménez Amoros-TransMed; Ebra-Oiseaux Égarés.