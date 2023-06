Veterinarios de CyL: "No se deben rebajar los controles"

La tuberculosis bovina ha enfrentado a políticos, ganaderos y veterinarios e incluso ha hecho responder a la justicia. La intención del gobierno castellanoleonés de flexibilizar los controles del ganado ha sido tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Preguntamos a Luciano Díez, Presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León, cuál es el control que se sigue de esta enfermedad, qué riesgos conlleva y cuál es la mejor manera de erradicarla. Insiste Díez en que "no se deben rebajar los controles". Añade, además, que "se debería hacer una investigación exhaustiva para ver cuáles son las causas de la extensión de la enfermedad" en esta zona. Y recuerda que el riesgo de que la enfermedad pase a los humanos no existe, ya que "los controles son muy exhaustivos" y hacen que no se comercialice ni carne ni leche contaminada.