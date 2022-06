Más cerca El 75% del territorio español están amenazado por la sequía 12:29 Dedicamos este espacio al Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que, concretamente en España, amenaza al 75% del territorio. De la mano de Luisa Pérez y Javier Monterde, conocemos el impacto del cambio climático en la agricultura española. Como ejemplo, la Sierra de Guadarrama y la de Gredos. En su unión, una explotación de vides ya no es lo que era hace años a causa de la variación de las temperaturas. En este día, Madrid alberga unas jornadas con expertos y líderes políticos, organizada por Naciones Unidas, para afrontar la problemática que suponen la desertificación y la sequía. María Jesús Rodríguez de Sancho es la directora general de Biodiversidad, bosques y Desertificación.

Más opciones

[an error occurred while processing this directive]