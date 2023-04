Soledad no deseada: un problema social y de salud pública

El 13% de la población está en situación de soledad no deseada. De ellos, un 12% son mayores de 65 años y casi un 40% son jóvenes de 16 a 35 años. Un problema cada vez más grave que puede derivar en un importante deterioro de la salud física y mental de quienes la padecen. Para visibilizar esta realidad, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid ha puesto en marcha el proyecto "Hablemos de la soledad no deseada". Desde su sede en Madrid, Noemí Martínez ha hablado con su decano, José Antonio Luengo, sobre la necesidad de buscar soluciones, y con Raimundo, de 81 años, y Gabriela, de 20, que nos hablan de lo que supone para ellos sufrir esa soledad no deseada.