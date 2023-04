Reservar y no acudir: ¿penalización o no?

Cada vez son más los restaurantes que aplican una penalización por no cancelar una reserva y no acudir. En Mallorca, muchos ya se han sumado a esta política de cancelación, debido a las pérdidas que les supone que aproximadamente el 10% de la clientela que reserva no se presenta y tampoco avisa. Conocemos la postura de uno de estos establecimientos, la Vermutería La Rosa, y también la de la asociación de consumidores Facua, que reconoce que es muy complicado fijar una normativa al respecto, y que debería ser una situación de mutuo respeto entre cliente y hostelero.