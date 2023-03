08:40

En el Día Mundial de la Endometriosis, hablamos con Carmen Álvarez, ginecóloga responsable de la unidad multidisciplinar de endometriosis y dolor pélvico crónico del Hospital 12 de octubre, que reconoce que siguen habiendo pacientes con dolor que no encuentran la causa hasta que llegan a unidades especializadas. Entre ellas, Paula Blázquez: "Pensaba que estaba loca. ¿Cómo podía incapacitarme un dolor menstrual?". Paula asegura que la patología, gracias al tratamiento, no altera su calidad de vida, pero sí que arrastra un dolor cronificado debido a las secuelas de la compleja cirugía a la que tuvo que someterse tras un diagnóstico tardío. Esta unidad, además, está formada íntegramente por mujeres: "estar con la doctora me dio seguridad", reconoce Paula.