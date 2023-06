07:31

Berta terminó la carrera de Medicina pese a que un accidente en 2017 le causó una importante lesión neurológica por la que, desde entonces, es tetrapléjica. Hizo el MIR, aprobó y firmó su plaza en Medicina de Familia, pero un día antes de incorporarse a su puesto de formación recibió una llamada en la que le comunicaban que no era apta. El motivo: no reunir las capacidades necesarias para completar el programa formativo de esta especialidad. Berta aclara que, durante la preparación, "en ningún momento me dijeron que no iba a poder ejercer una especialidad u otra. Al contrario: hay leyes que dicen que todo tiene que estar adaptado". "Me he sentido engañada", añade. Berta pide que al menos le den un periodo de prueba para demostrar todo lo que puede hacer: "En ningún momento me han convocado para verme. Me han cerrado las puertas desde el primer momento. Estoy intentando que me dejen trabajar y no me dejan. He hecho todo, como todos los demás...". "Mi incorporación a la vida laboral ha sido una decepción. Creía que era todo más transparente. Son todo artimañas y mentiras", nos cuenta, mientras sigue esperando que su caso se resuelva, tres semanas después de la fecha en la que tendría que haber iniciado su especialización.