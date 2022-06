Más cerca Histórica mayoría del PP en Andalucía 09:45 El Partido Popular de Andalucía ha logrado una histórica mayoría en las elecciones con 58 votos de los 109 escaños del Parlamento andaluz. Un vuelco que constata el cambio social que ha sufrido el electorado en esta comunidad en los últimos años. Analizamos lo ocurrido en Andalucía y las consecuencias que pueda con Ángel Cazorla, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada. Más opciones

